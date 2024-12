Notas de la Convención 62 del WBC en Hamburgo Por. Gabriel F. Cordero Fotos: Boxing Bob Newman León Sala de la Fundación Carlos Takam presentó un cinturón conmemorativo del WBC, incorporando elementos para celebrar el 50 aniversario de Rumble in the Jungle- Ali vs Foreman en Zaire, África en 1974 y serán entregado por Sala al ganador de Usyk-Fury II. Marina y Jon Sheppard encargados de BoxRec.com ofrecieron una presentación general del sitio de BoxRec. Han Hoang Mai, director ejecutivo del activo FIGHTFAX.COM, realizó su presentación sobre las características de su sitio y esperan posesionarse como referencia principal de los resultados de eventos de boxeo en todos los continentes. Dean Lohuis explicó su propio sistema de mantenimiento de registros: ¡en su cerebro y en fichas! Los cutman Vic Starita y Victor Gracia del gimnasio Top Rank de Las Vegas han confeccionado un programa de entrenamiento de cutman para aspirantes a cutman y junto al WBC realizaran seminarios de capacitación. Andrew Kluger del programa BoxMed, un programa gratuito que prioriza la salud y el control del peso de los boxeadores. Es un programa gratuito y un proceso rápido en el que pueden inscribirse boxeadores, entrenadores y otras personas. Hubo una presentación de Cai Yongjun sobre Xempower, un sistema de boxeo impulsado por IA, sistema de operación y gestión de eventos que utiliza la captura de movimiento con IA y sensores de presión en los guantes de boxeo primordial para el sistema de evaluación digital. Mike Mazzulli, del Mohegan Sun y presidente de la WBC (Asociación de Comisiones de Boxeo) resalto la importancia de que los órganos administrativos del boxeo trabajen juntos. Boris Van Der Vorst, el nuevo presidente electo de World Boxing, reforzó sus objetivos de mantener el boxeo olímpico en los Juegos Olímpicos. World Boxing tiene actualmente 59 países afiliados y busca un mínimo de 75 naciones El Comité Amateur del WBC presento sus informes sobre los torneos del WBC en todo el mundo. Raja Amasheh y Marcos Ariente aceptaron cambiar el nombre del comité a Comité de Boxeo Amateur y Olímpico del WBC. Jill Diamond informó sobre la visita de WBC Cares a una escuela local junto a los campeones: Terence Crawford, Amir Khan, Blair Cobbs, Scott Welch y Raja Amasheh, entre otros, participaron y trabajaron con las protecciones para los estudiantes. WBC comenzó su convención 62 en Hamburgo, Alemania Like this: Like Loading...

