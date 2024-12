Notas del cierre de la Convención Anual 62 en Hamburgo, Alemania Informe/Fotos de Boxing Bob Newman En primer lugar, se otorgaron verbalmente más premios que se enviarán por correo o se entregarán de otro modo al destinatario. Caballo de batalla: Anson Wainwright

Logro de toda una vida: Don Majeski

Comisionado del año: Charlie Giles

Presidente del comité: Thanapol Bhakdibhumi

Confederación: UER

Jugador más valioso: Kevin Noon

Dama del año: Miss Nagano (Gimnasio Teiken)

Comisión del año: British Boxing Board

Pareja del Boxeo: Roberto y Carla Díaz

Premio al buen compañero: Mike George

Hombre del año: Turki Alalshiekh

Miembro del Comité del Año: Dr. Ricardo Monreal y Marcos Ariente

Premio Dr. Finerman: Luis Rodríguez El Dr. Paul Wallace y el Dr. Ricardo Monreal dieron el informe médico resumido. La genética fue el tema candente durante las reuniones del comité médico. Se implementarán pruebas de cariotipo para las competencias del WBC. No se permitirán variaciones cromosómicas genéticas en los casos de mujeres (x,x) que luchan contra mujeres y hombres (x,y) que luchan contra hombres. Todos los peleadores tendrán una prueba de referencia, independientemente de su apariencia, etc. Además, en cuanto al boxeo femenino, el número de rounds (10) y la duración (2 minutos) de los rounds se mantendrán como en las peleas del CMB. La rápida pérdida de peso antes de las peleas también fue discutida como un problema constante. Además, el Dr. Silverman discutió la importancia de la terapia de salud mental de los luchadores. Existen estudios que demuestran el papel del entrenamiento de boxeo en la enfermedad de Parkinson. La plataforma de la Universidad del WBC se ha utilizado y seguirá utilizándose en la capacitación continua de los oficiales del ring para todas las peleas del WBC. Se habló sobre los métodos de aplicación de capas para envolver las manos (cinta adhesiva, luego gasa o viceversa). El ex campeón Michael Moorer compartió que Emanuel Steward comenzó colocando primero la cinta adhesiva directamente sobre la piel y luego la gasa. El ex agente del FBI Rocky Herron habló sobre el uso de marihuana por parte de los luchadores y los efectos perjudiciales que puede tener: disminución del tiempo de reacción, efecto analgésico que aumenta el umbral de dolor del luchador, etc. Ahora que la marihuana ha sido legalizada en gran medida en todo Estados Unidos, su presencia ha aumentado exponencialmente. El Dr. Armando Ahmed Ortega fue honrado por su trabajo con los combatientes, a menudo encontrando tratamientos y cirugías gratuitas, incluso para Israel Vázquez. El CMB entregó un cinturón honorario a Tommy Morrison, a través de Sean Gibbons, quien se lo entregará a la viuda de Tommy, Trisha. Últimamente ha habido múltiples informes que revelan que el diagnóstico positivo de VIH de Morrison era falso. Afectó negativamente a su carrera y, en la práctica, la terminó. El peso welter invicto Avious Griffin compartió su historia de encarcelamiento injusto durante más de un año por un cargo de asesinato. Estuvo en régimen de aislamiento durante 23 horas al día. Fue liberado después de un año con básicamente un “Lo siento, no fuiste tú. Ya puedes irte”. El nativo de Chattanooga, Tennessee, reanudó su carrera, se reconectó con su hijo pequeño y ahora tiene un récord de 16-0, 15 KOs. Ha estado entrenando con Bo Mac, el entrenador de Terence Crawford. Acaba de recibir la aprobación para pelear por el título vacante de peso welter de la WBC USA. Rahul Suri de Crypto Fight Night se dirigió a la delegación y discutió su asociación con el WBC, difundiendo sus eventos por todo el mundo. Billy Dib, Michael Moorer, Umi Ishikawa y Alfonso Zamora hablaron sobre los peligros de administrar mal el dinero como deportista y dieron consejos sobre cómo invertir sus ganancias durante sus cortas carreras. Xochitl Lagarda de la Universidad WBC presentó su informe sobre el crecimiento de la plataforma universitaria: funcionarios, médicos, disponibilidad en varios idiomas, credenciales, educación sobre drogas y mucho más. Mykola Kovalchuk, de la WBC Ucrania, presentó un informe sobre el trabajo realizado y los eventos celebrados dentro de la organización. Varios soldados ucranianos heridos asistieron al Usyk-Fury en Riad. El título de peso puente de la WBC se disputará en Kiev en febrero, cuando el campeón Kevin Lerena lo defienda contra el ucraniano Serhiy Radchenko. Con esto, el presidente Mauricio Sulaiman agradeció al personal del WBC por todo su trabajo detrás de escena, a los organizadores de la convención Ahmet Öner y Malte Müller, a los medios de comunicación por su cobertura comprometida y a los delegados por su asistencia y dedicación.

¡Hasta el próximo año… susurros de Tailandia!

