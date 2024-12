Conferencia de prensa final Munguia-Surace El camino de regreso al título mundial para Jaime Munguía (44-1, 35 KOs) continúa en un entorno familiar. La estrella mexicana de peso supermediano regresa a casa este sábado 14 de diciembre para enfrentar al invicto Bruno Surace (25-0-2, 4 KOs) en el evento principal a 10 asaltos en el Estadio Caliente de Tijuana. En la pelea co-estelar a 10 asaltos, el contendiente de peso pluma junior número 1 del CMB, Alan Picasso (30-0-1, 16 KOs), espera preparar el escenario para un monstruoso 2025 cuando se enfrente al ghanés Isaac Sackey (26-2-2, 21 KOs). Esto fue lo que dijeron Munguia y Surace en la conferencia de prensa de este jueves. Jaime Munguía: “Es un peleador fuerte, lanza muchas combinaciones, hay que tener cuidado con eso. Lo he estudiado y confío en el trabajo que hemos hecho. Saldré con la mano en alto en señal de victoria… si supiera en qué round lo puedo noquear, apostaría todo mi dinero a que sí. Pero no lo sé, es incierto. Puedo decirte ahora con total seguridad que buscaré el nocaut”. Bruno Surace: “Es un boxeador excepcional. Es agresivo y muy ofensivo. En los primeros rounds tendré que obtener mucha información y trazar un plan para pelear con él. Pero también he visto muchos videos de él y sé cómo tendré que boxearlo”. Conferencia de prensa final Rocha-Curiel Notas del cierre de la Convención Anual 62 en Hamburgo, Alemania Like this: Like Loading...

