Conferencia de prensa final Rocha-Curiel Hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en Ontario, California, para promover el choque de 12 asaltos del sábado entre dos contendientes al título mundial: el campeón de peso welter de la NABO Alexis "Lex" Rocha (25-2, 16 KOs) y el invicto artista del nocaut y campeón de peso welter de la NABF Raúl "El Cugar" Curiel (15-0, 13 KOs) en DAZN desde el Toyota Arena. Alexis Rocha: "Sí, tengo un buen oponente frente a mí, invicto. Tiene una racha ganadora, pero todas las rachas, desafortunadamente, llegan a su fin. He entrenado muy duro para esta pelea. No he escatimado esfuerzos. Estoy mental y físicamente en la mejor forma posible. Este es mi momento y voy a aprovecharlo. Esta será una guerra, el 14 de diciembre, y estoy listo para hacer una declaración". Raúl Curiel: "He entrenado muy duro para esta pelea. Sé que esta pelea puede abrir todas las puertas para una oportunidad por el título mundial, y ese es mi sueño. Esta pelea es para México."

