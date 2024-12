Sudafricano Brian Mitchell recibe cinturón verde y oro del WBC en Hamburgo Foto: Boxing Bob Newman Por. Gabriel F. Cordero El sudafricano ex campeón mundial superpluma de la AMB y la FIB, Brian Mitchell, de Sudáfrica, fue honrado con un cinturón verde y oro del WBC. Durante su carrera profesional realizada entre 1981-1995 con un récord de 45 triunfos (21 KOs) 1 derrota y 3 empates , Mitchell nunca pudo tener una oportunidad por el cinturón del WBC debido a la política del apartheid que existía en Sudáfrica. En septiembre de 1986 Mitchell ganó el campeonato superpluma de la AMB al panameño Alfredo Layne en Sudáfrica , Mitchell fue campeon por cerca de 5 años. Mitchell quiso combatir por el titulo del WBC ante Azumah Nelson pero esa gran pelea nunca se materializó. Tenia 12 años fue la primera vez que quien le escribe asistió a una pelea de campeonato mundial en julio de 1987 en el Gimnasio Nuevo Panamá (Roberto Durán) Brian Mitchel defendió su titulo ante el retador local Francisco “Rocky΅ Fernandez logrando retenerlo por KOT en 14 rounds. WBC comenzó su convención 62 en Hamburgo, Alemania Comienza la convención anual 62 del WBC en Hamburgo, Alemania Like this: Like Loading...

