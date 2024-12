Comienza la convención anual 62 del WBC en Hamburgo, Alemania Por. Gabriel F. Cordero Video: Boxing Bob Newman Del 8 al 14 de diciembre, Hamburgo se convertira en la sede del boxeo mundial en la Convencion Anual 62 del WBC que junto al apoyo de Ismail Özen-Otto de Universum Box-Promotion organiza por primera vez la convención anual del organismo verde y oro en Alemania. Campeones como Badou Jack, Shawn Porter, “Chiquita” Gonzalez, Carlos Zarate, Mariana Juarez, Michael Moorer, Sebastian y Gabriela Fundora, Adonis Stevenson, Junto Nakatani, Melvin Jerusalem entre muchos otros han sido vistos en este gran evento que se realiza en el hotel de cinco estrellas Grand Elysee en el Alster exterior. El evento tendra una noche de boxeo este miercoles 11 de diciembre con titulos importantes del WBC en disputa en esa noche. Hay una participacion de cerca de 1.500 invitados internacionales, junto a estrellas del deporte, políticos y empresarios. Se ha informado que estara presente Turki Al-Sheikh, el ministro del gobierno de Arabia Saudita que es el responsable de promover el deporte en su pais con Riyadh Season y un apasionado del boxeo. La convención también tiene el apoyo de la Asociación de Boxeadores Profesionales Alemanes (BDB), presidida por Thomas Pütz que celebra 75 años de existencia. La Convencion Anual del WBC reune a delegados de los 176 países miembros , boxeadores, promotores, entrenadores y medios de comunicacion de todo el mundo. Durante la convención los participantes discuten temas de actualidad, realizan visitas benéficas junto al WBC Cares y la organización aprueba y ordena futuros combates. Se revisan las normas y se escuchan las quejas. La convención cubre temas desde el año anterior hasta el año posterior. Todos los temas del día se escuchan y discuten en reuniones abiertas, transparentes y democráticas. Convención anual del WBC esta lista en Alemania Like this: Like Loading...

