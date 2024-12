Convención anual del WBC esta lista en Alemania Por. Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo dio inició a sus primeras actividades de la convención con una importante Sesión de Clasificaciones con la presencia de los miembros del Comité de Clasificaciones se reunieron para comenzar su importante trabajo. Representantes del boxeo mundial como: Juan Miguel Elorde, Daniel Van De Wiele, Nancy Rodríguez, Nicolás Hidalgo, Miguel Ángel De Pablos, Carlos Utrilla, Alberto Guerra, Luis Medina, Kevin Noone, Marina Milovanova, Patrick Cusick, Alberto León, Frank Hadley, Peter Ngatane y Dean Lohuis estuvieron presentes junto al presidente del WBC, Mauricio Sulaimán que lideró las discusiones especializadas. El comité comenzó sus deliberaciones con las divisiones de mayor peso y se espera que termine este domingo al abordar todas las categorías. Se ha podido confirmar que el próximo 12 de diciembre en el Grand Elysée, Rotherbaum en Hamburgo, Alemania, en el marco de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, Universum Boxing presentará una gran cartelera que será transmitida en vivo por Dazn.com/wbc. La cartelera denominada UNIVERSUM BOXING NIGHT #14 estará repleta de peleas que incluyen emocionantes enfrentamientos por los prestigiosos títulos del CMB, acción cuerpo a cuerpo y peleadores hambrientos de hacer historia.

Desde estrellas en ascenso hasta campeones experimentados, esta será una noche para recordar, un legado para contemplar y un regreso al escenario mundial para el boxeo alemán. Esta será la cartelera completa:

* 🇫🇷 Mourad Aliev vs. Davide Brito 🇮🇹 Título Internacional Plata Peso Pesado CMB

* 🇹🇷 Serkay Comert vs. Yassin Hermi 🇮🇹 Título Internacional Plata Peso Medio CMB

* 🇲🇽 Asley Gonzalez vs. Mary Romero 🇪🇸 Título Mundial Supermosca CMB

* 🇺🇸 Ermal Hadribeaj vs. Eddy Colmenares 🇻🇪 Título Internacional Superwelter CMB

* 🇩🇪 Branimir Malenica vs. Benjamin Gavazi 🇩🇪 Título Internacional Plata Peso Semipesado CMB

* 🇲🇽 Esneidy Rodríguez Olmos vs. Sana Hazuki 🇯🇵 Título Plata Peso Átomo CMB

* 🇩🇪 Henry Grün contra Jonny Sanchez 🇻🇪

* 🇨🇺 Jose Larduet contra Bohdan Myronets 🇺🇦

* 🇺🇿 Shokhjakhon Abdullaev contra Dzemal Bosnjak 🇧🇦

