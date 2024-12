Ex campeones Curiel y Cuadras ganan en México El ex campeón mundial de peso minimosca de la FIB, Adrián Curiel (25-6-1, 5 KOs), de México, rompió una racha de dos derrotas consecutivas el viernes por la noche, al derrotar al muy peleado Damián Arce (6-3, 4 KOs) de Cuba. El evento se llevó a cabo en el Domo Cd. Jardín Bicentenario Nezahualcóyotl, México. Una buena pelea con acción de dos bandos. Curiel montó un ataque al cuerpo desde el primer asalto hasta el final. Arce estuvo en tremenda forma y nunca pareció bajar el ritmo, pero Curiel lo superó más. El árbitro le quitó un punto a Arce en el séptimo asalto por empujar la cabeza de Curiel durante un clinch. Arce había sido advertido varias veces antes. Las puntuaciones oficiales de la pelea fueron 98-92 y 97-93 dos veces, todas a favor de Curiel. El ex campeón mundial supermosca del CMB Carlos Cuadras (43-5-1, 28 KOs) regresó al ring después de más de un año para vencer por decisión a su compatriota y robusto Juan Ramírez (16-9, 9 KOs) en 8 asaltos. Las tarjetas oficiales fueron todas a favor de Cuadras 80-72 y 78-74 en dos ocasiones. Convención anual del WBC esta lista en Alemania Conferencia de prensa de presentación de Tank-Roach Like this: Like Loading...

