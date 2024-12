Conferencia de prensa de presentación de Tank-Roach El campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, se encontró cara a cara con el campeón de peso superpluma de la AMB, Lamont Roach, en una conferencia de prensa en Brooklyn el martes para obtener una vista previa de su enfrentamiento por el campeonato mundial de peso ligero que encabeza un evento PBC Pay-Per-View en Prime Video el sábado 1 de marzo desde el Barclays Center en Brooklyn. Gervonta Davis: “Voy a cortar, cortar, esquivar y esquivar. Voy a terminarlo en el noveno asalto… tendremos que poner a prueba su quijada el 1 de marzo. Puede que piense que mis oponentes no tienen quijada, pero definitivamente la probaremos. Yo digo que dejemos a los niños en casa”. Lamont Roach: “No estaría aquí si no creyera que voy a ganar. He lastimado a todos los que se han enfrentado en el ring y esto no será diferente… No me importa ser el perdedor o el favorito. De cualquier manera, voy a ganar”. Luto en el boxeo mundial tras fallecimiento de Israel "Magnifico" Vazquez Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.