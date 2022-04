Valenzuela KOs al Ex campeón ¨Bandido¨ Vargas en Arlington, Texas Por Jeff Zimmerman en ringside En el primer asalto de los diez programados, la estrella en ascenso de peso ligero José Valenzuela (12-0, 8 KOs) de Los Mochis, MX, conectó un gancho de izquierda en seco a la mandíbula del ex campeón mundial Francisco “El Bandido”. Vargas (27-4-2, 19 KOs) y terminó la pelea con un golpe de poder. El tiempo del nocaut fue 1:25. López hizo una finta con un jab de derecha, antes de dar el golpe final cuando el árbitro Mark Calo-oy echó un vistazo rápido al Vargas caído y rápidamente lo detuvo. Valenzuela capturó el cinturón de peso ligero WBC Continental Americas con el devastador KO. Valenzuela es entrenado por José Benavidez Sr. y se le unió en el ring el ex campeón mundial 2X David Benavidez después de la pelea. Valenzuela le dijo a Jim Gray lo siguiente en el ring después de la pelea: “Me siento muy bien, trabajé muy duro para esto y vi la apertura. Esperaba que se presentara y fuera agresivo y me aproveché. Aprendí trabajando junto a David Benavidez, él mismo es un campeón dentro y fuera del ring. He aprendido a ser paciente; me ha mostrado. ¨Pitbull¨Cruz KOs al ex campeón Gamboa en Arlington, Texas Resultados desde Arlington, Texas

