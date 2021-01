Trout apunta a Tszyu en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso mediano ligero de la AMB, Austin Trout (32-5-1, 18 KOs) ha llamado a la OMB # 2, el peso mediano ligero de la FIB # 3 Tim Tszyu (17-0, 13 KOs) y está dispuesto a pelear contra Tszyu en Australia. “Sería genial venir a Australia y pelear contra Tim Tszyu”, le dijo Trout a Peter Maniatis. “Jeff Horn también sería una buena pelea, pero el pago tendrá que ser correcto. “He peleado con otros dos Australianos, Frank Laporto y Daniel Dawson. Frank era todo corazón y Daniel me golpeó con una de las manos derechas más duras que jamás haya sentido. “Quiero volver a cómo me sentí cuando le gané a Miguel Cotto. Fue un momento crucial en mi carrera. Fue casi una noche perfecta cuando boxeé con Canelo Álvarez. Fue una gran multitud y una gran pelea. La decisión no salió a mi manera o como debería. Fue un gran evento y me gustaría volver a ese tipo de gloria “. Los hijos de Mazzinghi luchan por el legado de su padre Plant: estoy buscando terminar esta pelea temprano

