Saul “Baby” Juarez 108 vs. Mario “Mayonesas” Andrade 106.5

(WBC light flyweight Latino title)



Giovanni Godinez 126 vs. Osvaldo Nuñez 124.5

Ricardo Garcia 126 vs. Ivan Basurto 129

Ernesto Ortega 120.5 vs. Bryan Zuniga 120.5

Eduar Meza 133.5 vs. Pedro Ivan Bernal 133.5

Jose Benitez 123 vs. Jesus Figueroa Martinez 120

Juan Carlos Garcia 135.5 vs. Jairo Flores 138

Venue: Blackberry Auditorium in Mexico City

Promoter: All Star Boxing/Producciones Deportivas

TV: Telemundo