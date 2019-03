Mauricio Pintor 145.5 vs. Diego Cruz 147

(WBC Latino welterweight title)



Cesar Soriano Jr 138.5 vs. Christian Eduardo Ramirez 140

Kimora Yang Badillo 108 vs. Edith De Jesus Flores 106

Darniel Sanchez Cuevas 145 vs. Chester Parada Torales 146

Ernesto Salcedo Ortega 121 vs. Angel Ismael Martinez 122

Alberto Martinez 115 vs. Diego Hernandez 115

Pedro Cabrera 148 vs. Hector Fuentes 146.5

Venue: Deportivo Trabajadores del Metro, Mexico City

Promoter: All Star Boxing, Producciones Deportivas

TV: Telemundo