Here are Saturday’s boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook.

Anthony Fowler vs Scott Fitzgerald

Anthony Fowler -1000

Scott Fitzgerald +600

Over 6½ rounds -105

Under 6½ rounds -120

Ryan Garcia vs Jose Lopez

Ryan Garcia -3500

Jose Lopez +1400

Over 5½ rounds -135

Under 5½ rounds +110

Oleksandr Gvozdyk vs Doudou Ngumbu

Oleksandr Gvozdyk -8000

Doudou Ngumbu +2500

Over 9½ rounds +175

Under 9½ rounds -210

Egidijus Kavaliauskas vs Ray Robinson

Egidijus Kavaliauskas -4000

Ray Robinson +1600

Over 6½ rounds -120

Under 6½ rounds -105

Fredrick Lawson vs Juan Ruiz

Fredrick Lawson -3000

Juan Ruiz +1200

Over 7½ rounds -130

Under 7½ rounds +110

Kerman Lejarraga vs David Avanesyan

Kerman Lejarraga -1000

David Avanesyan +600

David Price vs Kash Ali

David Price -500

Kash Ali +375

Over 7½ rounds +200

Under 7½ rounds -250

Liam Smith vs Sam Eggington

Liam Smith -2500

Sam Eggington +1000

Over 9½ rounds +140

Under 9½ rounds -165

Jose Lopez vs Askhat Ualikhanov

Jose Lopez +190

Askhat Ualikhanov -240

Over 5½ rounds -270

Under 5½ rounds +220

Angel Acosta vs Ganigan Lopez

Angel Acosta -480

Ganigan Lopez +375

Philip Bowes vs Tom Farrell

Philip Bowes -225

Tom Farrell +180

Over 9½ rounds -550

Under 9½ rounds +400

Robbie Davies Jr vs Joe Hughes

Robbie Davies Jr -600

Joe Hughes +450

Over 9½ rounds -290

Under 9½ rounds +230

Eric Donovan vs Stephen McAfee

Eric Donovan -1700

Stephen McAfee +900

Over 7½ rounds -290

Under 7½ rounds +230