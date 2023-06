Round 12 con Mauricio Sulaimán: WBC Muaythai World Amateur Cup en Venecia Por Mauricio Sulaimán / hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Mi padre, José Sulaimán, encontró en Tailandia, que lo recibió con hospitalidad y lealtad inimaginable al llegar el WBC a esa nación, en los inicios de los años 80, y que llevó el talento de los guerreros tailandeses a conquistar una gran cantidad de campeonatos mundiales, ya que antes de eso, muy pocos dejaban el Muaythai para ingresar al boxeo internacional. Mi papá tuvo el honor de estar en cinco ocasiones con el Rey Bhumibol Adulyadej, quien en su última reunión, le pidió que el WBC se encargará de llevar su deporte al mundo, pues éste se había fragmentado en muchas otras disciplinas. Mientras escribo esta columna, me encuentro en Venecia para presenciar un torneo histórico: el WBC Muaythai World Amateur Cup. Con 440 atletas, de 49 países y mil 400 asistentes, compitieron por tres días en cuatro rings, de sol a sol, para llegar a la final, que se celebrará en tan sólo unas horas. La delegación mexicana, consiste de tres peleadores de Monterrey, en el que Julio Gamboa ha hecho una labor titánica para dignificar el Muaythai en nuestro país. Por otro lado, el gran campeón Saúl Álvarez dio a conocer sus planes; firmó tres combates con la empresa PBC, y se especula que su pelea de septiembre, será contra Jermall Charlo, el campeón WBC de peso medio, quien subiría a supermedio para retar al Canelo. Me encanta esa pelea, y además, es más que justo, pues Charlo lleva esperando la oportunidad de enfrentar al Canelo, desde el 2018. Jermall, dos veces campeón en superwelter y medio, está invicto en 32 peleas, con 22 nocauts, además de un estilo complicado por su potente jab, y de puños. La rivalidad entre México y EU es de gran valor histórico; algunas de las grandes batallas son:

Tommy Hearns noqueó en dos rounds a Pipino Cuevas, y le arrebató el título welter. Junior Jones noqueó a Marco Antonio Barrera, y le ganó el fajín supergallo. Erik Morales vengó a Barrera y noqueó al mismo Jones, en cuatro rounds, en Tijuana. José Luis Castillo le dio la pelea más difícil en la carrera invicta de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather dominó al propio Canelo, y venció a Juan Manuel Márquez. Julio César Chávez noqueó en dos asaltos a Roger Mayweather al inicio de su carrera, pero la más grande proeza de JC fue en su pelea 66 contra Meldrick Taylor, pues logró un milagro, y lo noqueó con sólo dos segundos para que sonara la campana, y evitó perder el título WBC y su calidad de invicto. Algunos cuantos, como es de costumbre, están criticando la pelea Canelo vs. Charlo. ¡Qué caray! ¡Qué pena que los mexicanos amargados sigan ese ataque sistemático a Álvarez, cuando pudieran optar por ser objetivos y reconocer su grandeza!

Lo triste es que las redes sociales funcionan con unos cuantos comentarios negativos parecen ser más impactantes que los de miles y hasta millones de positivos; así es la naturaleza humana. ¡Canelo, felicidades y éxito en esta nueva etapa de tu carrera, con PBC! Estamos muy emocionados con el convenio que el Consejo Mundial de Boxeo acaba de firmar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

Durante la firma conocí a la secretaria, y me causó una gran impresión y la manera cómo se expresó de mi papá, fue increíble. Hablamos de Ciudad Valles y la Huasteca Potosina, además de ver su gran compromiso por México. Nos animó por los programas que se estarán lanzando en conjunto para llevar al boxeo a todos los rincones de nuestro país y cumplir los objetivos planteados. En primera instancia será un programa de entrenamientos de campeones a instructores para enseñarles a ser entrenadores de boxeo, y así multiplicar la práctica en todos lados. El boxeo es un deporte que combate directamente muchos de los padecimientos de la sociedad: los vicios, adicciones, tráfico, sedentarismo, delincuencia, y promueve la activación física, principios y valores, y además, une a las familias. En segunda instancia se hará un recorrido por todo el país con pláticas para prevenir el uso de drogas, ese gran cáncer que acecha a nuestra sociedad día tras día, con Yo elijo mi futuro, de Rocky Heron, y testimonios de Chávez, Zárate, Cuadras, Zamora y muchos más darán luz a los niños de México para educarlos y tenerlos alerta. ¿SABÍAS QUÉ…?

El pasado martes rendimos homenaje al gran doctor Horacio Ramírez Mercado, quien fue jefe de los servicios médicos por más de 50 años, de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México. Fue muy emotivo estar con el doc, su hijo, su nieta y bisnieto, en el Sport and Chips, donde celebramos nuestro tradicional Martes de Café. Su tradicional saludo de: “¿cómo estás, mi cuate?” Su amable sonrisa y los miles de recuerdos estuvieron presentes en esa mañana mágica. ANÉCDOTA DE HOY

Italia fue un país muy importante para mi papá. Nación fundadora del WBC, con Piero Pini, su entrañable amigo y compañero Mauro Betti, su leal soldado que se hizo en el organismo y ha llevado el campeonato internacional por más de 30 años; el promotor Salvatore Cherchi, uno de sus más cercanos amigos, y Enza Jacoponi, quien aún es miembro de la Junta de Gobierno. La pasión de mi papá era la fotografía y fue precisamente aquí en Venecia, donde tomó una de sus favoritas, una góndola asomándose en un puente. En ese viaje, mi mamá estaba con él, fueron a una cena con un promotor, y el ministro de deportes de Italia, cena muy formal y elegante. De repente, mi mamá veía a mi papá actuar muy raro, hasta que le dijo: "¡José, sácatelo! ¡Haz algo!". Don José se metió la mano a la boca y se sacó un spaguetti larguísimo, que tenía atorado en la garganta. Le daba pena hacer algo, pero se estaba ahogando… Más tarde, ya en la habitación, mi papá le dijo: "¿Vieja, viste como el espagueti delicioso en salsa de tomate era rojo, y cuando me lo saqué era blanco, blanco?", soltando la carcajada… Agradezco sus comentarios en [email protected] El ex campeón WBC Pedro Guevara vence a Herrera en Culiacán, México

