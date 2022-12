Resultados desde Manhattan El invicto peso mosca Andy Domínguez (9-0, 6 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos sobre Marvin Solano (24-8, 8 KOs) en el evento principal el miércoles por la noche frente a una casa llena en Sony Hall en Times Square de Manhattan. Las puntuaciones fueron 78-73, 76-75, 78-73. A Solano se le descontó un punto en la octava ronda. El peso semipesado Nadim Salloum (10-1, 4 KOs), el primer y único boxeador profesional nacido y criado en el Líbano, tomó una decisión mayoritaria en ocho asaltos sobre Decarlo “3mendo” Pérez (19-7, 6 KOs). Buena lucha de acción. Las puntuaciones fueron 76-76, 78-74, 77-75. En el peso supermosca Indeya Smith (6-6, 1 KO) sorprendió a la ex retadora al título mundial Sulem Urbina (13-3-1, 2 KO), mediante una enérgica decisión unánime en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 77-75, 79-73, 79-73. El peso mediano Anthony “The Magician” Sims Jr. (23-1, 20 KOs) superó por puntos a Anthony Todd (14-7, 8 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 79-73, 80-72, 80-72. En el único KO de la noche, el invicto mediano Alejandro Luis Silva (20-0-1, 15 KOs) derrotó a Issa Samir (19-2, 16 KOs) en el primer asalto. Silva mandó a la lona a Samir para la cuenta a los 2:20. La cartelera fue promocionada por Boxinginsider. WBC permitirá defensa voluntaria a Prograis Like this: Like Loading...

