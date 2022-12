Tanque: Kingry no esta seguro de este reto El invicto campeón de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, realizó un entrenamiento de medios en el 5th Street Gym en Miami el miércoles mientras se prepara para defenderse contra el invicto campeón mundial de 130 libras de la AMB, Héctor Luis García, en Showtime PPV el 7 de enero en el Capital One Arena en Washington, DC Si Tank gana el 7 de enero, se enfrentará a Ryan “Kingry” García el 15 de abril. Tank Davis: “Creo que Ryan García está siendo perezoso al no tomar una pelea antes de nuestra pelea. No sé. Cuando empezaba, estaba en el gimnasio y todo y ahora tiene algo de dinero y un poco de fama y está de fiesta y cosas así. A la mayoría de nosotros nos pasa, pero depende de él ajustarse antes de que sea demasiado tarde… Espero que la pelea de Ryan García abra las puertas para que todos hagan más peleas importantes. También demuestra que no estoy esquivando a nadie”. Gervonta Davis

“[Héctor Luis] García está hablando de obtener el nocaut, pero sabemos que puede decir eso y terminar peleando de una manera diferente. Realmente no sabemos lo que va a pasar hasta que subimos al ring. “Solo estoy encerrado durante las vacaciones. Haré algunas cosas con mis hijos, pero aparte de eso, estoy totalmente comprometido con esta pelea y entrenando para ella. “Al entrar en una pelea, cualquier oponente es peligroso. Está entrenando duro y sé que alguien como [Héctor Luis] García no es simplemente alguien que interviene. Ha estado entrenando para mí durante mucho tiempo. “No puedo simplemente entrar y tratar de noquear a todos de inmediato. Tengo que demostrar que tengo más que poder de golpe. Tengo habilidades para ir junto con mi coeficiente intelectual de boxeo. “Héctor es un boxeador sólido que ha vencido a algunos de los mejores. Es un tipo duradero que viene a pelear. Está invicto y es un gran oponente. No puedes dormir con él. Si te acuestas con él, es posible que te ponga a dormir. “Cada pelea es un trampolín hacia lo que quiero hacer. Siento que esta pelea con Héctor es una pieza importante en todo esto. Tengo que hacer una buena actuación para que todos sepan que esto está en su futuro”. Calvin Ford, entrenador de Davis

"El campamento ha sido bueno, solo estamos esperando ver cómo todo se transforma en el ring. Obviamente, cuando has estado fuera del ring durante un largo período de tiempo, hay pequeñas cosas que tienes que volver atrás y corregir. También es importante que hagamos nuestro mejor esfuerzo para preservar su cuerpo para lo que tiene frente a él. "Tenemos una tarea difícil. Esta lucha es más mental que física. Creo que es similar a la pelea de José Pedraza porque [Héctor Luis] García también es un atleta olímpico invicto que es campeón mundial. Estamos listos para pasar al siguiente nivel. "He estado con Gervonta desde los aficionados y ahora estamos en el nivel en el que él es ese tipo. Estoy buscando ver a Gervonta poner su sello en su marca como luchador. "La pelea va a depender de lo que [Héctor Luis] García quiera hacer. García tenía a [el ex campeón de las 140 libras y oponente de Davis] Mario Barrios en su campamento y estoy seguro de que recibió algunos consejos de él. Sé que está en un gimnasio con un gran combate, por lo que definitivamente está recibiendo muchas miradas. Pero no sabemos si puede hacerlo dentro del ring esa noche".

