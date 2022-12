Wilson entrena en DC para Navarrete Por Ray Wheatley – World of Boxing Liam Wilson (11-1, 7 nocáuts) superpluma n.º 3 de la OMB está entrenando y entrenando en el gimnasio de boxeo HeadBangers en Washington DC, dirigido por el entrenador principal Barry Hunter, en preparación para su choque del 3 de febrero por el título vacante de las 130 libras de la OMB. contra el campeón de peso pluma de la OMB Emanuel Navarrete (36-1, 30 KOs) en el Diamond Desert Arena en Glendale, Arizona. En el campamento con Wilson está Isaac Dogboe, quien se ha enfrentado a Navarrete dos veces, en 24 rondas. “Obviamente, Isaac y Barry saben exactamente a lo que me enfrento, así que realmente tomaron la iniciativa para ayudarme a prepararme”, dijo Wilson a Fox Sports. “También tengo aquí a mi entrenador Benny Harrington y todos estamos trabajando juntos para implementar un plan de juego para esta pelea. “Todos hablamos antes del entrenamiento, durante el entrenamiento, siempre tengo los oídos abiertos. Los muchachos nos han estado dando ideas sobre qué esperar, cómo vencer a Navarrete y lo que aporta a una pelea. Y debido a que nuestras sesiones de capacitación duran más de tres horas, tendemos a cubrir muchas cosas. “Algunos muchachos son rápidos o poderosos, algunos lanzan ganchos desde el piso como lo hace Navarrete. Recibo nuevos boxeadores todos los días”. Charr TKO Seferi en Hamburgo Tanque: Kingry no esta seguro de este reto Like this: Like Loading...

