Charr TKO Seferi en Hamburgo El fin de semana pasado, se suponía que el peso pesado Mahmoud “Diamond Boy” Charr se encontraría con Lucas Browne en un duelo entre ex campeones mundiales de la AMB, pero el evento se vino abajo en el último minuto y de repente dejó varados a todos los atletas y oficiales en Dubai. Sin embargo, el promotor de Charr, Erol Ceylan, hizo que Charr volara desde los Emiratos Árabes Unidos y con el apoyo de BDB pudo organizar rápidamente una pelea para Charr el miércoles en el ECB Gym de Hamburgo contra “The Albanian Tyson” Nuri Seferi, quien estaba entrenando para otra pelea que había fracasado. Charr (34-4, 20 KOs) castigó a Sefari (42-11, 24 KOs) durante la mayor parte de dos rondas y obtuvo la victoria por TKO2 cuando la esquina de Seferi tiró la toalla. “Les deseo a todos los fanáticos del boxeo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo”, declaró Charr después de la pelea. “Y a los haters: apoyen más a los deportistas. Se suben al ring por ti y quieren actuar. Cuando uno es odiado, no hay financiación para los atletas ni para los promotores. Debido a la situación actual y situación general del boxeo alemán, los patrocinadores han cerrado el grifo. Apenas hay un evento que se transmite por televisión. Si quieres que el boxeo se mantenga vivo, ¡entonces apóyanos!”. Joseph Parker regresa el 21 de enero FacebookGorjeoReddit Wilson entrena en DC para Navarrete Like this: Like Loading...

Top Boxing News

