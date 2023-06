Pradabsri vence a Tanaka y retiene titulo paja del WBC En una revancha directa, el campeón de peso paja del WBC Panya Pradabsri, también conocido como Petchmanee CP Freshmart (40-1, 24 KOs) anotó un nocaut técnico en el octavo asalto sobre el retador de 38 años Norihito Tanaka (20-10, 10 KOs) el miércoles en una pelea en una Arena al aire libre temporal en Rayong, Tailandia. Pradabsri derribó a Tanaka en el primer asalto y lo hizo tambalearse en el tercero. Después de cuatro rondas, la puntuación abierta del WBC tenía a Pradabsri adelante 40-35, 39-36, 39-36. En la octava ronda, el esquinero de Tanaka se lanzó al ring para salvar a su luchador de un mayor castigo. Pradabsri superó previamente a Tanaka en una entretenida pelea hace once meses. El ex campeón WBC Pedro Guevara vence a Herrera en Culiacán, México ESPN+ con doble de título mundial femenino desde Inglaterra Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.