Por Rocky Morales en el ringside

El peso pesado Luis “King Kong” Ortiz (29-1, 25KO) destruyó al ex retador del título mundial, Razvan Cojanu por 6’7 “, por nocaut a las 2:08 del segundo round el sábado por la noche en el Staples Center en Los Angeles, California. Ortiz ganó fácilmente el primer round y lastimó al mucho mayor Cojanu con un golpe al cuerpo. Cojanu, por la razón que sea, pareció burlarse de Ortiz durante la pelea y eso no fue tan bien cuando Ortiz conectó un gancho de derecha que abrió a Cojanu perfectamente para un misil guiado por láser de un gancho de izquierda que dejó caer a Cojanu con sus 269- libras. Cojanu intentó levantarse dos veces pero cayó cada vez y cuando logró levantarse, estaba con las piernas inestables y aparentemente conmocionado, lo que provocó que el árbitro parara la pelea. El No. 4 del CMB, Ortiz, regresa aparentemente intachable de su derrota por nocaut al campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Deontay Wilder, con una victoria muy impresionante. Ortiz hizo en menos de dos rounds lo que el ex campeón de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Joseph Parker, no pudo hacer en doce rounds ante Cojanu.