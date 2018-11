Jermall Charlo contra Willie Monroe, Jr. y Jermell Charlo contra Tony Harrison, sábado, 22 de diciembre de 2018, 8:00 PM ET en FOX. Barclays Center, Brooklyn

—–

Jose Uzcategui vs. Caleb Plant, domingo 13 de enero de 2019, 8:00 PM ET en FS1. Microsoft Theatre at L.A. Live en Los Angeles

—–

Keith Thurman contra Josesito López, sábado 26 de enero de 2019, 8:00 PM ET en FOX. Barclays Center, Brooklyn

—–

Leo Santa Cruz contra Miguel Flores, sábado 16 de febrero de 2019, 8:00 PM ET en FOX. los Angeles

—–

Anthony Dirrell vs. Avni Yildirim, sábado 23 de febrero de 2019, 10:00 p.m. ET en FS1. La Armería, Minneapolis

—–

Shawn Porter vs. Yordenis Ugas, sábado 9 de marzo de 2019, 8:00 PM ET en FOX. Las Vegas

—–

Errol Spence Jr. contra Mikey Garcia, sábado 16 de marzo de 2019, a las 9:00 p.m. hora del este en FOX Sports PBC Pay-Per-View. Estadio AT&T, Arlington, Texas

—–

Lamont Peterson contra Sergey Lipinets, domingo 24 de marzo de 2019, a las 8:00 p.m. ET del FS1. MGM National Harbor, Oxon Hill, MD

—–

Caleb Truax contra Peter Quillin, sábado 13 de abril de 2019, 10:00 p.m. ET del FS1. La Armería, Minneapolis

—–

Danny García contra Adrian Granados, sábado 20 de abril de 2019, 8:00 PM ET en FOX.

—–

FOX Sports PBC Fechas Adicionales (peleas TBA)

Sábado, 11 de mayo de 2019, FOX.

Sábado, 25 de mayo de 2019, FS1.

Sábado, 1 de junio de 2019, FS1.

Domingo 23 de junio de 2019, FOX.

Sábado, 13 de julio de 2019, FS1.

Sábado, 20 de julio de 2019, FOX.

Sábado 3 de agosto de 2019, FOX

Sábado, 24 de agosto de 2019, FS1.

Domingo 1 de septiembre de 2019, FOX.

Sábado, 21 de septiembre de 2019, FS1.

Sábado, 9 de noviembre de 2019, FS1.

Sábado, 14 de diciembre de 2019 en FOX.

Sábado, 21 de diciembre de 2019 en FS1.