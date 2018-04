Lara, Hurd, Truax, DeGale all make weight

Erislandy Lara 153.5 vs. Jarrett Hurd 153

(WBA/IBF super welterweight unification)



Caleb Truax 167.75 vs. James DeGale 167.25

(IBF super middleweight title)



Julian Williams 154 vs. Nathaniel Gallimore 153

(IBF junior middleweight eliminator)

Sergio Mora 162.4 vs. Alfredo Angulo 167.5

Emanuel Medina 146.2 vs. Saul Corral 146

Xavier Martinez 131 vs. Jairo Vargas 131.8

Ahmed Mahmood 124.6 vs. Sharone Carter 125.4

Venue: The Joint at Hard Rock Hotel and Casino in Las Vegas

Promoter: Mayweather Promotions

TV: Showtime