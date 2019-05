Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr.

Anthony Joshua -3300 (1/33)

Andy Ruiz Jr. +1200 (12/1)

Will the fight go the Distance?

Yes +400 (4/1)

No -600 (1/6)

Method of Victory

Anthony Joshua by Decision 4/1

Anthony Joshua by KO, TKO or DQ 1/5

Andy Ruiz Jr. by Decision 18/1

Andy Ruiz Jr. by KO, TKO or DQ 25/1

Draw 28/1

