Jerusalén vence a Castillo y retiene el título de peso paja del WBC Por Boxing Bob Newman El campeón de peso paja del CMB, Melvin Jerusalem, retuvo fácilmente su título el domingo por la noche, con una decisión unánime de 12 asaltos sobre el mexicano Luis Castillo, frente a una multitud partidaria en el Mandaluyong City College, Mandaluyong City, Filipinas. Parecía que la noche iba a ser corta cuando Jerusalem envió a Castillo a la lona con un recto de derecha en el primer round. Castillo venció el conteo a 15 segundos del final y logró sobrevivir el round. El resto del combate fue fácil, aunque Jerusalem no pudo aprovecharlo y liquidar a su rival. Su primera defensa fue exitosa y su récord es de 23-3, 12 KOs. Castillo cae del invicto y queda con 21-1-1, 13 KOs. Este es el segundo título de Jerusalem en la categoría de 105 libras. El año pasado, ostentó brevemente la corona de la WBO, perdiendo en su primera defensa ante el actual campeón, Oscar Collazo. Dubois KOs Joshua en Wembley y retiene título pesado de la FIB

