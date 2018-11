Maurice Hooker 140 vs. Alex Saucedo 139.4

(WBO super lightweight title)

Egidijus Kavaliauskas 146.6 vs. Roberto Arriaza 146.8

Cletus Seldin 141.4 vs. Nelson Lara 142.4

Jonathan Guzman 122.6 vs. Roberto Castaneda 122.8

Trevor McCumby 172.6 vs. Felipe Romero 172.4

Albert Bell 132.4 vs. Carlos Padilla 132.4

Tyler Howard 161 vs. Isiah Seldon 160.8

Venue: Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK

Promoter: Top Rank

TV: ESPN/ESPN+