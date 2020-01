Gamboa tuvo lesión de Aquiles completa Yuriorkis Gamboa: Mi lesión que sufrió en el segundo round … rotura completa (grado 3) verificada según MRI y médico certificado por una junta medica. Fui 12 rounds con (Tank) Davis e hice mi mejor esfuerzo dadas las circunstancias. Como dije, estoy de nuevo cuando esté al 100% Dulay-Magdaleno por FOX el 15 de febrero Rey Vargas campeon del WBC con PBC y Al Haymon ?

