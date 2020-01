Dulay-Magdaleno por FOX el 15 de febrero El peso ligero Austin Dulay (13-1, 10 KOs) peleará frente a la multitud de su ciudad natal cuando se enfrente al ex retador del título Diego Magdaleno (31-3, 13 KOs) en una pelea de 10 rounds que abre la transmisión de FOX del 15 de febrero Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee. La función está encabezada por el campeón súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant defendiendo su título en una pelea de regreso a casa contra el retador obligatorio Vincent Feigenbutz. Además, los contendientes de peso welter Bryant “Goodfella” Perrella y Abel Ramos iran a 10 rounds. Wilder y Fury prometen nocauts Gamboa tuvo lesión de Aquiles completa

