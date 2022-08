Fallece ex campeón gallo del WBC, Rodolfo Martinez Por. Gabriel F. Cordero Este lunes, 15 de agosto de 2022, se dio a conocer el fallecimiento del boxeador mexicano Rodolfo Martínez Estrada a los 75 años de edad y a pocos días de cumplir 76 el próximo 24 de agosto. Se conocía que estaba en Irapuato, Guanajuato y padecía de Alzheimer. Rodolfo Martínez nació en la Ciudad de México y creció en el mítico barrio de Tepito, lugar icónico del boxeo mexicano. El 7 de diciembre de 1974, Martínez venció a su compatriota Rafael Herrera en el cuarto asalto y ganó el título mundial gallo del CMB. Logró defender tres veces ante Néstor Jiménez en Colombia, Hisami Numata en Japon y Venice Borkhorsor en Tailandia para perder ante Carlos Zárate en Mayo de 1975. Rodolfo Martínez tuvo un récord de 44 victorias , 7 derrotas y un empate con 35 triunfos por nocaut. Martinez entrenaba en el legendario gimnasio Gloria y su ídolo fue José Medel. Tyson Fury sigue siendo campeón del WBC Like this: Like Loading...

