Lamont Roach 129.4 vs. Orlando Cruz 129.4

Jose Lopez 130 vs. Miguel Angel Gonzalez 130

Magdiel Cotto 159 vs. Elie Augustama 160

Danielito Zorrilla 140 vs. Jimmy Rosario 139

Carlos Caraballo 121 vs. Antonio Rodriguez 122

Bryan Chevalier 131 vs. Luis Diaz 131

Luis Hernandez 156 vs. Juan Carlos Abreu 152

Jean Rivera 146 vs. Jonathan Delgado 146

Venue: Coliseo Jose Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN2