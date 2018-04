Francisco “El Bandido” Rodriguez 130 vs. Rod Salka 131



Aidar Sharibayev129.4 vs. Andrew Cancio 130

Rommel Caballero 130.8 vs. Eric Rodriguez 132

Javier Padilla 124.6 vs. Ricardo Arias 126.4

Aaron McKenna 146.8 vs. Keasen Freeman 146.6

Geraro Gamez 139.4 vs. Shoki Sakai 140.4

Jonathan Navarro 139.6 vs. Justin Savi 141.4

Venue: Fantasy Springs Resort Casino, Indio, Calif

Promoter: Golden Boy Promotions

TV: ESPN2