Ennis vuelve a vencer a Chukhadzhian y retiene título FIB en Filadelfia El invicto campeón de peso welter de la FIB, Jaron “Boots” Ennis (33-0, 29 KOs), se anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre Karen Chukhadzhian (24-3 13 KOs) el sábado por la noche en el Wells Fargo Center en Filadelfia, Pensilvania. Ennis había derrotado previamente a Chukhadzhian en doce asaltos en enero de 2023, pero Chukhadzhian logró obtener una revancha al convertirse en el retador obligatorio de la FIB. Chukhadzhian fue más agresivo esta vez, ganando algunos asaltos iniciales. Ennis envió a Chukhadzhian a una rodilla con un uppercut en el quinto asalto. A Chukhadzhian se le dedujo un punto por sujetar en el décimo asalto. Las puntuaciones fueron 119-107, 117-109, 116-110. Bam Rodriguez KOs al ex campeon Guevara y retiene título WBC en Filadelfia Matias KOT Ramírez en Bayamón, Puerto Rico Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.