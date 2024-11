Bam Rodriguez KOs al ex campeon Guevara y retiene título WBC en Filadelfia Por.Gabriel F. Cordero El estelar campeón supermosca del WBC, Jesse “Bam” Rodríguez (21-0, 14 KOs), destruyó de manera impresionante al ex campeón mundial Pedro Guevara (42-5-1, 22 KOs) con un KO en el tercer asalto. Rodríguez derribó a Guevara dos veces para terminar la pelea en el tercer asalto. El tiempo fue de 2:47.

Por ahora parece que “Bam” Rodriguez se está convirtiendo en un sólido campeon mundial y no se muestra un rival en la categoría que pudiera poner en peligro su estable reinado. Otros Resultados El ex campeón mundial Raymond ‘Savage’ Ford (16-1-1, 8 KOs) volvió a la acción en peso superpluma para llevarse una decisión unánime en diez asaltos sobre Orlando González (23-4, 13 KOs). Las puntuaciones fueron 99-88, 100-88, 100-88. González cayó dos veces.

El peso mediano Austin “Ammo” Williams (17-1, 12 KOs) se impuso por nocaut técnico en el quinto asalto a Gian Garrido (11-2, 8 KOs). El árbitro detuvo la pelea y Williams castigó a Garrido contra las cuerdas. El peso semipesado Manuel Gallegos (21-2-1, 18 KOs), poco conocido y con una desventaja de 24:1, logró un sorprendente nocaut en el noveno asalto sobre el previamente invicto Khalil “Big Steppa” Coe (9-1-1, 7 KOs). Coe cayó cuatro veces en la pelea. Ennis vuelve a vencer a Chukhadzhian y retiene título FIB en Filadelfia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.