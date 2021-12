Edwards vence a Mamá y Butler-Agbeko no se realizo El campeón súper mosca de la FIB, Sunny Edwards (17-0, 4 KOs), superó al retador obligatorio Jayson Mama (16-1, 9 KOs) en doce asaltos para vencer con una decisión unánime el sábado por la noche en el Coca-Cola Arena en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Mamá nunca pudo alcanzar al esquivo Edwards, a quien se le atribuyó una caída en la décima ronda. Las puntuaciones fueron 117-11-, 118-109, 118-109. Nota: Probellum anunció que la pelea por el título interino de peso gallo de la OMB entre Paul Butler y Joseph Agbeko no se llevará a cabo en el evento. Según se informa, Butler no quería pelear por el cinturón interino. Bivol supera a Salamov y retiene titulo AMB en Rusia Teixeria-Kurbanov no se pudo realizar por salud de Kurbanov

