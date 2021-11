Conferencia de Prensa de Haney-JoJo en MGM Grand Es oficial. Devin Haney (26-0 15 KOs) defenderá su título de peso ligero del WBC contra Joseph ‘JoJo’ Diaz, Jr. (32-1-1 15 KOs), el campeón interino del WBC, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el 4 de diciembre, en vivo en todo el mundo en DAZN. Devin Haney: “Nací para ser genial, así que estos son los momentos por los que me levanto. Aprendí mucho de mi última pelea que me convirtió en un luchador más peligroso. ¡Ustedes pueden esperar un montón de emoción y explosión en esta pelea! ” JoJo Diaz: “Siempre me atrevo a ser genial, por eso quiero ser conocido durante mi carrera: asumir los desafíos más difíciles. Sé que estaré a la altura de las circunstancias y mostraré al mundo el tipo de luchador que soy el 4 de diciembre. Le voy a dar a Haney la paliza que se merece “. Los boletos a partir de $ 58 (más tarifas) salen a la venta el viernes a las 10 am PT y se pueden comprar visitando AXS.com. Conferencia de Prensa de Davis-Cruz Confirmado: Jo Jo Diaz-Haney el 4 de diciembre en Las Vegas

