AMB culmina su convención anual 102 en Miami, Florida Por David Finger

Fotos: Sumio Yamada El último día de la 103.ª Convención Anual de la WBA en el Caribe Royal Hotel and Convention Center de Orlando, Florida, concluyó con los seminarios para los oficiales de la WBA por la mañana. Comenzando con los seminarios para los jueces, el énfasis del entrenamiento se centró en la filosofía del legendario juez de boxeo miembro del Salón de la Fama, Tom Kaczmarek, quien se retiró en 2010. Kaczmerek, autor del libro “You be the Boxing Judge”, utilizó un estilo de juzgar que llamó “computación mental” al juzgar una pelea, y se pusieron en práctica ejemplos de esta computación mental con los diversos jueces presentes en el entrenamiento. Utilizando rounds de peleas memorables como la de Sergey Kovalev vs. Jean Pascal junto con peleas que hasta el fanático más acérrimo tendría dificultades para recordar, el entrenamiento de los jueces les dio a los jueces la oportunidad de perfeccionar sus habilidades mientras tenían discusiones abiertas sobre algunas de las minas terrestres que enfrentan los jueces (como evitar los “rounds de misericordia” donde un juez se siente obligado a darle un round a un peleador debido a su trabajo colectivo en la pelea y no porque él o ella pueda haber ganado el round). Después de un breve receso, los seminarios para árbitros dieron comienzo con un entrenamiento especializado que también incluyó el uso de videoclips de varias peleas. La discusión fue informativa e incluyó consejos tan importantes como asegurarse de que la cuerda inferior no esté demasiado firme (recordando que esto fue lo que causó la muerte del ex campeón mundial de peso pluma Davey Moore, quien trágicamente perdió la vida en el ring en 1963 cuando fue derribado y se golpeó el cuello con la cuerda inferior) hasta reconocer quién está en la esquina de un boxeador y quién tiene la autoridad para detener una pelea. El ex campeón de peso mediano Bernard Hopkins también participó en la discusión, discutiendo si un árbitro podría o debería tener permitido consultar a otros oficiales del ring si no detectaban un derribo o incluso si era hora de que el deporte adoptara la repetición instantánea. Al concluir el seminario de oficiales, comenzó la ceremonia de clausura, en la que se entregaron algunos premios adicionales a los miembros de la WBA que ayudaron a organizar la convención. El presidente Gilberto Mendoza Jr. pronunció un discurso en el que agradeció a quienes hicieron de la WBA lo que es en 2024, citando a otro ex presidente de un organismo sancionador del boxeo, el ex presidente de la WBO, Francisco “Paco” Valcárcel. “A veces tratamos con promotores y los consideramos amigos”, dijo Mendoza citando a Valcarcel. “Y a veces tenemos que decirles que no y eso es muy difícil para nosotros en esta posición. Pero tratamos de equilibrar eso”. Mendoza destacó que la AMB aprobó más de 400 peleas desde la última convención y expresó su orgullo por las oportunidades que la AMB le dio a más de 800 peleadores, permitiéndoles perseguir sus sueños y cambiar sus vidas. Al concluir la convención, Mendoza entregó los certificados de finalización a los distintos funcionarios que habían completado el entrenamiento. No se hizo ningún anuncio sobre la ubicación de la convención del próximo año. Tyson Fury: Voy a noquearlo David Nyika es el nuevo oponente para Opetaia Like this: Like Loading...

