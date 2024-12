Tyson Fury: Voy a noquearlo El ex campeón unificado de peso pesado Tyson Fury (33-0-1, 24 KOs) confía en que vengará su derrota ante el campeón mundial de peso pesado del CMB/AMB/OMB Oleksandr Usyk (20-0, 13 KOs) en DAZN PPV el sábado desde el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. ¿Qué se siente al ser el espectáculo más grande de Riad? “Soy el único espectáculo en la ciudad. Esta vez todo es más o menos igual. Es el evento más grande de mi vida, así que en ese sentido es más o menos lo mismo. De un evento más grande a otro más grande. Estoy deseando montar un espectáculo como siempre”. ¿Qué podemos esperar diferente en el round 13? “Lo voy a dejar inconsciente. Le voy a dar a Turki lo que le prometí en mayo: un conejo cocinado en su cocina. ¡Esa es mi promesa!” ¿Cuál es tu momento favorito de esta semana? “Mi momento favorito será cuando me levanten la mano el sábado por la noche”. Oleksandr Usyk: Creo que ganaré. AMB culmina su convención anual 102 en Miami, Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.