Oleksandr Usyk: Creo que ganaré. El campeón mundial unificado de peso pesado Oleksandr Usyk (20-0, 13 KOs) habló con la prensa antes de la revancha del sábado con el ex campeón unificado de peso pesado Tyson Fury (33-0-1, 24 KOs) en DAZN PPV desde el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Hablamos con Tyson Fury y él le prometió a su excelencia que te noqueará en el round 13. ¿Cómo te sientes al respecto? “Son sólo palabras. Ya veremos. Lo que ocurra es voluntad de Dios”. En este momento, todas las miradas están puestas en ti. El mundo está observando cómo cerramos el 2024 contigo como protagonista. ¿Cómo te sientes? “Será una gran pelea, me siento muy bien. Creo que ganaré”. Oleksandr, te vi hoy haciendo ejercicio en el gimnasio y siguiendo tu rutina. ¿Ahora solo se trata de mantenerte relajado y activo hasta el sábado? “Sí, hoy fue un día fácil. Solo hice ejercicios cardiovasculares y estiramientos. Solo quiero mantenerme activo hasta el sábado”. Pareces muy confiado. Incluso con tu tamaño, pareces un peso pesado. ¿Pareces muy confiado de cara a esta segunda pelea con Fury? “Sí, me siento muy bien con mi peso de 222 libras. No me siento demasiado pesada ni demasiado liviana. Me siento perfecta”. Oleksandr, en la primera pelea dijiste que no lo dejarías en paz. Dijiste que te enfrentarías a Tyson Fury. ¿Podemos esperar el mismo tipo de actuación el sábado? “Sí, mis fans pueden esperar algo similar de nuevo. Pero podemos cambiar un poco algunas cosas. Mi equipo y yo tenemos algunos secretos para el sábado”. ¿Ya has tenido la oportunidad de sentarte y darte cuenta de lo que has hecho? ¿De considerar la historia que has creado para ti mismo y todos tus logros? “Sí, por supuesto. Es una gran oportunidad para mí, para mi país y para los jóvenes que nos admiran a mí y a Tyson. ¡Esto es historia! Quiero que la gente, 15 años después, recuerde cuando peleé y derroté a Tyson Fury dos veces en Riad”. ¿Admitirás que eres un gran luchador ahora, posiblemente uno de los mejores de todos los tiempos? “Definitivamente.” ¿Y libra por libra? “Creo que Terence Crawford es el peleador número uno libra por libra”. ¿Qué estás haciendo estos próximos días para prepararte para la pelea del sábado? “Simplemente entreno, me relajo y hablo con mi familia, mi hija y mi equipo”. Tyson Fury: Voy a noquearlo Like this: Like Loading...

