David Nyika es el nuevo oponente para Opetaia David Nyika ha sido anunciado como el nuevo oponente para la defensa obligatoria del campeón defensor Jai Opetaia de los títulos mundiales de peso crucero de la FIB y la revista Ring. La pelea se llevará a cabo el miércoles 8 de enero de 2025 en el Gold Coast Convention Centre y se transmitirá globalmente en DAZN, así como en pubs y clubes de Australia y Nueva Zelanda a través de Entain Venues. El evento es promovido por Tasman Fighters en asociación con Matchroom y Goldstar Promotions. El anuncio se produce tras la desafortunada retirada de Huseyin Cinkara debido a una lesión. Nyika (10-0, 9 KOs), de Nueva Zelanda, que ya se encuentra entrenando para la cartelera preliminar, ahora se encuentra bajo los reflectores y ante una oportunidad que le cambiará la vida contra el invicto Opetaia (26-0, 20 KOs). "He dicho desde el principio que no importa quién esté delante de mí, me mantengo concentrado y estoy listo", dijo Jai Opetaia, el campeón defensor. "David tiene hambre, es peligroso y sé que la multitud en el Gold Coast Convention Centre estará absolutamente electrizante. Estaré preparado para lo que sea que traiga". Nyika, medallista de bronce olímpica de 2020, expresó emoción y determinación después de haber sido ascendida al evento principal. "He estado entrenando duro para esta cartelera y, cuando surgió la oportunidad de enfrentar a Jai, la aproveché", dijo Nyika. "Este es el momento con el que sueña todo boxeador y tengo a toda la nación de Nueva Zelanda detrás de mí. Sé lo duro que es Jai, pero estoy listo para este desafío. Esta es mi oportunidad de cambiar mi vida y lo voy a dejar todo en el ring". AMB culmina su convención anual 102 en Miami, Florida Round 12 con Mauricio Sulaimán: La convención del WBC que une al mundo

