Tito Acosta 108 vs. Ganigan Lopez 107.4

(WBO light flyweight title))



Ryan Garcia 134.6 vs. Jose Lopez 134



Rocky Hernandez 128.8 vs. Ibrahim Mgender 129

Joet Gonzalez 125.8 vs. Rodrigo Guerrero 125.2

Antonio Orozco 142.4 vs. Jose Rodriguez 138.6

Danielito Zorrilla vs. Gamaliel Diaz

Neeco Macias 153.6 vs. Jeremy Ramos 153.4

Herbert Acevedo 140 vs. Alfonso Olvera 140

Aaron McKenna 146.8 vs. Loretto Olivas 145.6

Venue: Fantasy Springs Casino, Indio, California

Promoter: Golden Boy

TV: DAZN