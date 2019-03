Oleksandr Gvozdyk 174.7 vs. Doudou Ngumbu 174.3

(WBC light heavyweight title)



Kudratillo Abdukakhorov 145.8 vs. Keita Obara 146.2

(IBF welterweight eliminator)

Ray Robinson 145.8 vs. Egidijus Kavaliauskas 146.1

Fredrick Lawson 146.7 vs. Juan Ruiz 149.6

Cassius Chaney 248.6 vs. Christian Mariscal 251.2

Sonny Conto 217.1 vs. Omar Acosta 206.6

Jeremy Adorno 120.1 vs. Sebastian Baltazar 120.3

Askhat Ualikhanov 141.3 vs. Jose Lopez 141.5

Joshafat Ortiz 129.6 vs. James Thomas 130.3

Christian Mbilli 163.3 vs. Humberto Gutierrez 165.5

Donald Smith 126.4 vs. Jose Antonio Martinez 127.6

Venue: 2300 Arena, Philadelphia, Pennsylvania

Promoter: Top Rank

TV: ESPN, ESPN+