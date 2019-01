Luis Lebrón 122 vs. Josean Figueroa 123

Jean Rivera 158 vs. Moisés Carrasquillo 162

Ángel Aponte 130 vs. José Otero 124

Mario Suárez 158 vs. José León 160

Luis Enrique Rivera 131 vs. Kevin López 135

Christian Lebrón 124 vs. Jesús Méndez 116

Venue: Rubén Zayas Montañez Coliseum, Trujillo Alto, Puerto Rico

Promoter: PR Best Boxing Promotions/Spartan Boxing.

TV: www.facebook.com/prbestboxing