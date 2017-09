Adam Deines 175 vs. German Rafael 172.5

Dominic Bösel 174.5 vs. Alis Sijaric 175

Fabiana Bytyqi 103.5 vs. Luisana Bolivar 102

Tom Dzemski 173 vs. Mindia Nozadze 174

Tomas Salek 235.25 vs. Abdulnaser Delalic 230

Armin Graf TBA vs. Peer Dippe TBA

Hijam El Hajji 153 vs. Antal Raz TBA

Taycan Yildirim 172 vs. Milan Dvorak 160.5

Venue: Maritim Hotel, Magdeburg, Germany

Promoter: SES Boxing

TV: MDR (Germany)