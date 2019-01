Por Ray Wheatley – World of Boxing

El clasificado WBC # 1, peso pesado de WBO # 1 Dillian Whyte está seguro de que el campeón de peso pesado de AMB, IBF y WBO, Anthony Joshua, está buscando peleas fáciles y trata de evitar una pelea de revancha con él.

“Lo llamé en vivo pensando que la pelea se podría hacer y me decepcionó mucho la respuesta de Anthony. Estaba listo para que él dijera “De acuerdo, vamos a ponerlo en marcha”. Wilder no va a pelear con él porque no lo quiere y está peleando con Tyson Fury. Pero por su respuesta, y la forma en que estaba actuando, creo que AJ podría querer la pelea, pero no creo que su equipo quiera la pelea “, dijo Whyte a The Sports Bar en Talk Sport.