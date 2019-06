Devon Alexander 151.4 vs. Ivan Redkach 148.6

Hugo Centeno Jr 159.6 vs. Willie Monroe, Jr. 159

Onoriode Ehwarieme 234 vs. Rodney Hernández 253

José Balderas 118.4 vs. Julio Garcia 117.8

Jhack Tepora 127 vs. José Luis Gallegos 128

Marlon Tapales 123.8 vs. Roberto Castañeda 123.8

Justin Cardona 134 vs. JC Sanders 129.6

Anthony Chávez 125.4 vs. Mike Fowler 126.8

Francisco Ochoa 129.8 vs. Jesús Aguinaga 127.8

John Leo Dato 127 vs. Gérman Meraz 127.6

José Pérez 121 vs. Mario Ayala 121.4

Viktor Slavinskyi 126.8 vs. Ernest Guerrero 126.2

Aaron Morales 117.2 vs. Robert Pucheta 116.8

Venue: Soboba Casino Resort in San Jacinto, California

Promoter: TGB Promotions

TV: FS1, FS2