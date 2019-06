Jean Carlos Torres 139.2 vs. Julio Laguna 137.9

Patrick Cora 153 vs. Carlos García 153.4

Carlos Arrieta 124.2 vs. Martín Díaz 122.2

Jean Rivera 147.6 vs. Luis Joel González 146

Ángel Aponte 129.1 vs. Francisco Rodríguez 129

Alfredo Cruz 117.9 vs. Jerrod Miner 118.6

Jorge Santiago 139.8 vs. Nick Steven 139.4

Venue: Rubén Zayas Montañez Coliseum, Trujillo Alto, Puerto Rico

Promoter: PR Best in association with Spartan Boxing

TV: Facebook Live