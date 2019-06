Byron Rojas 108.8 vs. Byron Castellón 107.8

Jerson Ortiz 112 vs. Wilmer Blas 112.2

Marcio Soza 128 vs. Miguel Correa 127.8

Elisson Marquez 130.4 vs. Jonas Castillo 129.6

Saydin Garcia 108.8 vs. Gerardo Zapata 108.4

Jorge Castro 204.4 vs. David Bejarano 267.6

Adonis Centeno 152.8 vs. Ricardo Espinoza 153

Luis Martinez 115.6 vs. Norlan Paredes 114.6

Promoter: WRAM Boxing (William Ramirez) and Nica Boxing (Pablo Osunsa)

Site: Gimnasio Nicarao in Managua, Nicaragua

Event begins at 6PM local time with show to be streamed on Nica Boxing Facebook page