Keyvin Lara 118.2 vs. Yader Cardoza?

Roberto Arriaza 153 vs. Addir Sanchez 153

Winston Campos 142.2 vs. Milton Arauz 143.8

Kevin Trana 112 vs. Wilmer Blas 110.4

Helton Lara 119 vs. Alexander Taylor 118.4

Jose Orozco 143.6 vs. Juan Carlos Santana 146.8

Geovany Tellez 121.6 vs. Claudio Hernandez 121.8

Liber Oritz 133 vs. Nelson Lanuz 135.2

Promoter: WRAM Boxing (William Ramirez) and Nica Boxing (Pablo Osunsa)

Site: Gimnasio Nicarao in Managua, Nicaragua

Event to be streamed on the Nica Boxing Facebook page