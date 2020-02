By Gary “Digital” Williams

Here is the scale watch for the Jeter Promotions card on Friday, February 28th at Live! Casino in Hanover, MD

Demond Nicholson 169.8 vs. Mike Guy 166

Jordan White 130 vs. Ronaldo Solis 129.8

Sam Crossed 188.8 vs. Nick Kisner 190

Brandon Chambers 131 vs. Christopher Haney 133

Jay Stancil III 123.8 vs. Antonio Lucaine 121.6

Malik Loften 126.6 vs. Charles Clark 126.2

AJ Williams 165.8 vs. Michael Brock 168.4

Ebrima Jawara 128 vs. Philip Davis 128.8

Blaze Fidler Hernandez 129.2 vs. Edward Hatler 130.2

Maurice Winslow III 159.4 vs. Dewayne Williams 159.2