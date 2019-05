Robin Krasniqi 167.1 vs. Stefan Härtel 167.1

(EBU super middleweight title)



Jurgen Uldedaj 200 vs. Krzysztof Twardowski 196.4

(WBC Youth cruiserweight title)

Peter Kadiru 244.1 vs. Paolo Iannucci TBA

Elvis Hetemi 168 vs. Siarhei Khamitski TBA

Roman Fress 198.9 vs. Mateusz Kubiszyn 200

Michael Eifert 172.2 vs. Stanislav Eschner 174.2

Nenad Stancic 137.8 vs. Attila Csereklye TBA

Venue: Stadthalle, Magdeburg, Germany

Promoter: SES Boxing

TV: MDR (Germany)